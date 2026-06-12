タレントの辻希美（38）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。クマ取りの施術を行ったその後の経過について明かした。この日はランチを食べながら、ファンからの質問に答えていく動画を公開。「クマ取りはその後どうですか」と聞かれ、「今やって2カ月経つんですけど、私はやって凄い良かったなって、変化はあるなって思う」と満足そうに語った。「自分でしか分かんないのか、まわりにあんまりなんか変わったねって言われ