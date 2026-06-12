お笑いコンビ・南海キャンディーズが１２日、爆笑問題ら所属の事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」にゲスト出演した。２人は久々の出演となった中、この日のために作り上げた新ネタを披露。珍しく山里亮太がネタをかむ場面があり、自身でも「本当に緊張しちゃって、人前で初めてやるネタだったので僕がガチガチになっちゃった」と苦笑。しずちゃんは「山ちゃんがガッチガチに緊張してたんで、ややスベリして