◇交流戦ロッテ3―2DeNA（2026年6月12日ZOZOマリンスタジアム）ロッテが2試合連続のサヨナラ勝ちで、4月4日以来となる勝率5割に復帰した。勝負を決めたのは途中出場の山本大斗だ。2―2の9回2死二、三塁。「熱くなっちゃうと打てない。普段やっていることだけを考えて打席に立った」と、2球目の直球をコンパクトに振り抜く。自身初のサヨナラ打を逆方向の右前に運び、ナインからのウオーターシャワーに歓喜を爆発させた。