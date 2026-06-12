◇交流戦西武3―0巨人（2026年6月12日ベルーナD）西武・滝沢夏央がノンストップの勢いで3安打を放った。初回1死で左前打を放ち、続く3番・長谷川の二塁打で先制のホームイン。1―0の6回1死三塁では左前適時打。8回2死二塁では右翼線に適時三塁打と、3安打2打点でチームの全ての得点に絡んだ。打率はリーグ4位の・298にアップし、3割台も目前。「勝ちが続いて雰囲気もいい。自分も流れに乗って思い切り打てていると思