タレント・マイケル富岡（64）が12日、映画「Michael／マイケル」最速アフタートークイベントに登壇した。金のジャケットを身にまとって登壇すると、「日本のマイケルです」とあいさつ。自身はマイケル・ジャクソンブームが巻き起こった1980年代に音楽専門番組「MTV」のナビゲーターを務めていたことから「マイケルに関する情報ってものすごく来るんです。でも、こういう背景があったというところまでは伝わってこないので映画を見