お笑いコンビ・南海キャンディーズが１２日、東京・時事通信ホールで開催された「タイタンライブ」に出演した。約８年ぶりのステージでは、この日のためにこしらえた新ネタを披露。山里亮太は「もう緊張しちゃって…」と本音を告白。しずちゃんは「山ちゃんが緊張して、かんでややスベりしてたので、しめしめと思ってた」と笑顔を見せた。ライブのアフタートークでは、爆笑問題の太田光が山里の赤メガネを奪い取り、観客に放