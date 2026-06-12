◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・岸孝之投手（４１）が広島戦に先発し、７回５安打４四球１失点で今季初勝利を挙げた。史上１４人目の２０年連続勝利を達成。交流戦では和田毅（ソフトバンク）に並ぶ歴代３位の２７勝目にもなった。「ホッとしてます。やっぱりチームメイト、そして支えてくださったたくさんの方々たちのおかげだと思ってます。ありがとうございます」