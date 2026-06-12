お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が・１２日、東京・時事通信ホールで開催された「タイタンライブ」に出演。相方の井口浩之が「２０２６ＦＩＦＡワールドカップ」の仕事で渡米中のため、同ライブ初のピンでステージに上がった。河本は顔には牙を付け、野球の審判の胴着を身につけた「アンパイア・ヴァンパイア」として登場。人々のストレスの原因となっている事柄をアウトかセーフかで判断するネタをフリップ形式で披露