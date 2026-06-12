◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡ先発の入江大生投手は５回３安打２失点、７１球で降板となった。２―２の場面で降板し、今季初勝利はお預けとなった。前回登板となった５月２３日のヤクルト戦（横浜スタジアム）では初回に打者１０人に６０球を投じた。初回の１イニングだけで６０球を投げたのは９７年６月２７日に近鉄・ミラッキが西武戦で記録して