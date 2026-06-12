◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックス・西川龍馬外野手が「２番・左翼」で先発し、第１打席に今季２号ソロを放った。両チーム無得点の初回、阪神・村上の初球の直球を振り抜いた当たりは、右翼席上部に直撃。４月７日のロッテ戦（京セラドーム大阪）以来、２か月ぶりのアーチにも「そういう（一発を狙う）タイプじゃない。逆球だったので、村上らしくないというか。ホン