土ドラ『時光代理人』キービジュアル（C）東海テレビ FOD bilibili 佐藤大樹と本郷奏多がＷ主演を務める土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系 毎週土曜２３時４０分放送）。佐藤演じるトキと本郷演じるヒカルがバディを組み、写真を手がかりに依頼人の悩みを解決する新感覚のヒューマンドラマも、今月13日の放送で最終回を迎える。最終回の依頼者は、井上小百合演じる会社員・エマ。会社の不正に加担さ