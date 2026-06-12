ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年6月13日（土）は一粒万倍日と不成就日が重なる日！」。おすすめの過ごし方や注意点を解説します。 日々の暮らしに暦の要素を取り入れ、気持ちを切り替えるきっかけにしている方も多いのではないでしょうか。2026年6月13日（土）は、何かを始めるのに良いとされる「一粒万倍日」を迎えます。し