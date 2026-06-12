サッカーワールドカップが開幕。優勝を目指す日本代表へエールを送ろうと、信州も盛り上がっています。日本時間の12日、メキシコで開幕したサッカー・ワールドカップ北中米大会。この大会から、参加チームは32から48に増え、7月19日の決勝まで熱戦が繰り広げられます。日本は3日後に、初戦のオランダ戦を控えています。長野市にあるスポーツ用品店。ワールドカップの特設コӦ