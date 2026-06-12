◇交流戦巨人0―3西武（2026年6月12日ベルーナドーム）巨人は、ドラフト1位左腕・竹丸が7回2/3を投げて自己最多12奪三振、4安打3失点（自責1）の快投も、打線が今季ワーストタイのわずか2安打と沈黙し今季7度目の零敗。12年ぶりの交流戦優勝の可能性が消滅した。竹丸は直球が自己最速タイ152キロを計測。チェンジアップ、スライダーもさえ先発野手全員から7回まで毎回の奪三振。球団新人左腕初の2戦連続2桁奪三振をマー