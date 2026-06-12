西武３−０巨人（交流戦＝１２日）――西武が６連勝で交流戦首位。一回に長谷川の適時二塁打で先行し、六、八回に滝沢の適時打で加点。高橋光が７回無失点で７勝目。巨人は打線が２安打と振るわず。◇オリックス２−１阪神（交流戦＝１２日）――オリックスが４連勝。一回に西川、紅林の連続ソロで２点を先制し、８投手のリレーで逃げ切った。阪神は今季初の４連敗で交流戦の負け越しが決まった。◇ヤクルト４−２ソフトバン