俳優の松平健さん（72）が12日、所属事務所を通してコメントを発表し、9日に肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんを追悼しました。松平さんは、玉緒さんの夫で俳優の勝新太郎さんに指導を受けたほか、玉緒さんとも時代劇や舞台で共演するなど、公私にわたって親交がありました。■松平健さん追悼コメント全文（原文ママ）玉緒さんの逝去に接し、今は深い悲しみでいっぱいです。私に芸能界のレールを敷いて導いてくださった勝