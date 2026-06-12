MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。6月9日（火）に放送された同番組では、テレビ初取材となる東京・銀座の“秘密クラブ”を、高嶋の親友で世界的チェリストの水谷川優子が徹底調査した。【映像】お値段約1100万円！スタジオも驚いた世界的画家のアート作品水谷川が訪れた“メンバーズ制の