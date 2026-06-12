HSBC選手権 大会期間：2026年6月9日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ] 0 - 2 [オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第1シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナとオリビア ニコールズ /