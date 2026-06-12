【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5人組バンド・NELKEが、配信EP『In Liminal』（読み：インリミナル）を7月8日にリリースすることを発表した。 ■“境界”に立つ彼らだからこそ生み出せる楽曲が集結 “Liminal”は、「境界」「あいだ」「曖昧な状態」を意味する言葉。令和のSNS世代と、昭和のテレビ・アナログ時代の狭間にいる世代のメンバーによって構成されたNELKEが、SNSやライブを通して掴み取った