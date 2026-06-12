DeNAは12日、育成選手の小針大輝外野手（19）が横浜市内の病院で「下顎骨骨折観血的整復固定術」の手術を行い、無事終了したことを発表した。「下顎骨骨折観血的整復固定術」とは下顎骨骨折に対するプレート固定手術。今後はリハビリを開始する。小針は日大鶴ケ丘（東京）から24年育成ドラフト1位で入団。1メートル91の大型外野手で背番号155。出場機会確保の目的で、今月1日から吉岡暖投手（19）とともに、試合日に限りルー