◇交流戦西武3―0巨人（2026年6月12日ベルーナD）西武・長谷川信哉の勢いが止まらない。初回1死一塁で左中間に先制の適時二塁打。これで5試合連続で打点をマークし「欲しかった点を奪うことができて良かった」と喜んだ。7日の中日戦は延長12回に勝ち越しの8号ソロ。9、10日の広島戦は2試合連続でサヨナラ打を放ち、11日の同戦は5回に適時打をマークした。まさに絶好調モード。本拠地で大きな歓声を浴び「チャンスだ