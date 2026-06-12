お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が9日放送のBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜後10・00）に出演。かつて“バイト仲間”だった青年が後に俳優として成功し、まさかの場所で感激の再会を果たしていたことを笑顔で懐かしんだ。同番組は、体調不良のため当面の間休養することを4月28日に発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）の冠番組。日村の休養を受け、前回の今月2日