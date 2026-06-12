◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）阪神・村上は7回5安打2失点の好投も白星に恵まれなかった。初回に西川、紅林にプロ初となる連続被弾を献上するも、以降は粘り抜いた。「動揺はなかったので。すぐに切り替えて、なんとか粘れればと思って投げました」5回は1死一、二塁を背負うも、1打席目にソロを浴びた西川を二ゴロ併殺としてピンチ脱出。グラブをたたいてガッツポーズした。「影響は全くな