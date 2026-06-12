ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第１戦ミドルダービー第４４回日本ＭＢ選手会会長杯」は１２日、２日目を開催した。山口亮（３８＝東京）は１Ｒ、３コースから１Ｍ外を回ってバックで好位進出。２Ｍも全速ターンで２着とした。初日前半６着以降、２着２本と盛り返している。相棒３４号機は前操者・海野ゆかりが伸びに威力を見せていたが、山口も「伸びのいい人にも、ボチボチ伸びている、と言われた。エンジンはいいの