俳優の内藤剛志が１２日、主演する劇場版「旅人検視官道場修作」（兼崎涼介監督）の公開初日舞台あいさつを都内で行った。ＢＳ日テレの２時間サスペンスシリーズ「令和サスペンス劇場」として、２０２３年１２月に第１弾「山形庄内・湯野浜温泉殺人事件」を放送。内藤演じる定年退職した元警視庁の検視官が、亡き妻の雑記帳を手に旅する物語として人気に。現在第６弾まで放送されている。待望の映画化とあって、観客に向