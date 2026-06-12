◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は今季ワーストタイの２安打で今季７度目の完封負け。交流戦優勝の可能性が消滅した。先発・竹丸は初回無死１死から長谷川に左中間へ適時二塁打を浴び、先制点を献上。それでも最速１５２キロの直球にチェンジアップなどを駆使し、２回から５回までは無安打投球。６、８回は味方のミスも絡み失点したが、８回途中４安打３失点（自責１）、自己