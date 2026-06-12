１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）が９日、肺炎のため亡くなったことを報じた。キャスターの大越健介氏は前日に続いて欠席のため、徳永有美アナウンサーがメインキャスターを務め、「俳優として、そしてバラエティー番組でも活躍した中村玉緒さんが亡くなりました」と伝えると「波