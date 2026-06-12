ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（よふう・るの、１８）が１２日、都内で初写真集「ＲＵＮＯ」の発売記念イベントを開催した。大のハロプロファンで知られる女優の松岡茉優（３１）から写真集発売を直々に提案されて実現。衣装のコーディネートから撮影の立ち会いまで至れり尽くせりだったといい「楽しいを超えた幸せ空間でした！」と笑顔で振り返った。自己採点を求められると「