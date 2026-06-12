ミュージカル「新テニスの王子様」や「ＳＨＯＷＢＹＲＯＣＫ！！」などに出演した俳優の高橋怜也が１２日、東京シアターウエストで開幕した主演舞台「逃亡者は北へ向かう」（２１日まで）の公開ゲネプロに登場した。「孤狼の血」などで知られる人気作家・柚月裕子氏の同名小説が原作で、昨年は直木三十五賞の候補に選出。震災後の状況下で浮き彫りになる人間の罪や喪失、それでもなお生き続けようとする意志を持った人々の