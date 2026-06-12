◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が球団ワーストの交流戦ビジター７戦全敗を喫し、交流戦最下位に転落。交流戦は１１敗中８度が逆転負けで、今季ワーストの借金は１４に膨らんだ。３回に坂倉が３１イニングぶりの適時打となる先制二塁打。６回まで１安打の快投を見せていた先発・玉村は、７回に２死から２者連続四球を与え、村林に逆転の２点二塁打を献上した。