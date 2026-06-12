◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―１中日（１２日・エスコンフィールド）中日は連敗で、借金が今季ワーストの１９に膨らんだ。交流戦は６勝１０敗で残り２試合。５年連続の負け越しが決まった。３試合連続で同じオーダーを組んだ打線は日本ハム投手陣に計１３三振。３回から７回まで５イニング連続で得点圏に走者を進めたが、５回の細野の暴投による１得点に終わった。細野に対しては、７回途中までに１１三振。先