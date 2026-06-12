雨の日に外出した際、服に泥はねや水染みが付いて困った経験はありませんか。放置すると跡が残るといわれています。そんな中、対処法について、クリーニング事業を展開する白洋舎の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】知らなかった…これが泥はね＆水染みを簡単に落とす“裏技”です！公式アカウントは「雨の日の通勤後、スーツの裾やコートにうっすら残るシミ…」「それ、実は泥汚れのほか、水が付くこ