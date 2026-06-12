生命保険協会は１２日、「生保レディー」と呼ばれている営業職員の新たな愛称を、「生保ナビゲーターソナエルジュ」に決めたと発表した。一般応募から選ばれたもので、万が一の事態に「備える」という生保の役割と、顧客に寄り添って支える「コンシェルジュ」の意味を掛け合わせた造語となっている。生保の営業職員は戦後、夫を亡くした女性が就くことが多く、「生保レディー」という呼び名が一般化した。ただ、現在は男性の