バレーボール女子日本代表主将の佐藤淑乃（２４）が驚きの変身姿を披露した。スタッフの公式ＳＮＳで宝島社「ｓｗｅｅｔ」の撮影のオフショットが公開され、レース素材のロングスカートにオーバーサイズのミントグリーン系のシャツジャケットを着たナチュラルフェミニンがスタイルのコーデで、笑顔で撮影に臨む姿が投稿された。マネージャーが「初めての女性誌撮影。可愛らしい雰囲気の写真を見て本人は『すご〜い！！』と感動