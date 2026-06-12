ポルトは12日、ポルトガル代表FWアンドレ・シルヴァを獲得したことを発表した。契約期間は2027年6月30日まで。1年間の契約延長オプションも付帯する。現在30歳のアンドレ・シルヴァは、2015年12月にポルトでトップチームデビュー。2016−17シーズンに公式戦44試合出場で21ゴールを記録すると、2017年夏にミランへのステップアップを果たした。しかし、ミランでの初年度はリーグ戦2ゴールに留まると、セビージャやフランクフル