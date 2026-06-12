京都サンガF.C.は12日、2026−27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）にプレリミナリーステージを免除され、リーグステージから出場することを発表した。来シーズンのACLEは、現行の24チーム制から32チーム制への移行が決定。それに伴い、日本からの出場枠も増加し、5チームが参加する予定となっていた。リーグステージに、2025シーズンの明治安田J1リーグ優勝の鹿島アントラーズと2位の柏レイソル、明治安田J1