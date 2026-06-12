熱戦が続いた「県高総体」は12日に大会最終日を迎え、ラグビーの決勝戦が行われました。 決勝、県高総体3連覇を狙う「長崎北陽台」と3大会ぶりの頂点を目指す「長崎南山」が激突しました。 県高総体では、3大会ぶりの顔合わせとなったラグビーの決勝。 （長崎北陽台 品川 英貴監督） 「学校も応援してくれている。グラウンドに立った人間は責任を持ってプレーをする。自信を持っていこう」