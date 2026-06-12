熱戦が続いた「県高総体」は12日に大会最終日を迎え、サッカー男子の決勝戦が行われました。 全国行きの1枚の切符をかけ、1点を争う白熱の展開となりました。 2大会ぶりの優勝を目指す「国見」と、連覇を狙う「長崎総大附属」。 県高総体決勝での両チームの対戦は、2大会ぶりとなりました。 序盤、ペースをつかんだのは白と黒のユニホーム「総大附属」。 前半開始早々、河野選手のロ