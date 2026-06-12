普段使用している10円玉にオークションで驚くべき価格が付きました。2026年6月7日に終了した第128回入札誌「銀座」で、なんと58万円（手数料込みで67万5700円）で落札されたのです。額面金額に対してテンバガーどころか、“6万バガー”ともいえる、聞いたこともないほどの高額落札となったわけですが、一体何が理由なのでしょうか。ポイントは、年号と状態の良さにあります。【画像】実際の10円玉を見る昭和61年の10円玉には前期と