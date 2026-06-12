俳優の宮沢りえさんは6月12日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテがあらわになった、大人の魅力を感じるモデルショットを公開しました。【画像】宮沢りえの美デコルテ『Harper's BAZAAR』誌面宮沢さんは1枚の画像を投稿。ファッション誌『Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）』（ハースト婦人画報社）の誌面と思われます。片方の肩を出した黒いサテンドレスを身にまとい、コスメを手に持った姿です。美しいデコルテラインが