2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が結成10周年を記念して、大阪・梅田の商業施設「HEP FIVE」とのコラボレーション企画「すとぷり×HEP FIVE SPECIAL CAMPAIGN」をの開催を12日、発表した。6月22日から7月12日までの期間中に、館内6カ所を巡るデジタルラリーを実施。スマートフォンでラリースポットの二次元コードを読み込むと、メンバーの10周年オリジナルアートが楽しめて、全スポットをコンプリートした来館者には、オ