◇交流戦オリックス2―1阪神（2026年6月12日京セラドーム）4月7日のロッテ戦以来となる西川の先制2号ソロが決勝点となった。初回1死から村上の初球のストレートが甘めに入ったところを逃さずとらえた。「カープにいた時から、追い込まれたらキツかったんで。追い込まれる前に何とかと思っていました。まっすぐのタイミングで入ったんですけど、たまたまです」と謙虚に振り返った背番号7。「それよりも、今年に関しては