プロ野球のファーム・リーグは12日、東地区）のオイシックス―ヤクルト戦（柏崎）がグラウンド状態不良で中止に。中地区の西武―中日戦（カーミニークフィールド）は雨天中止、巨人―ハヤテ戦（ジャイアンツタウン）は初回表2死降雨ノーゲームとなり、西地区の1試合がナイターで行われた。阪神はソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に6―4で逆転勝ち。先発・下村が5回5安打3失点で、3番手・富田が1回無安打無失点で1