元タレント・田代まさしさん（69）が12日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し、師匠・志村けんさんにスカウトされた理由について語る場面があった。「シャネルズはたくさんいたと思うんですけど、なんで田代さんだけ志村さんに抜かれたんですか?」と質問されると、田代さんは「シャネルズは10人いたんだけど」といい、あるエピソードを語り始める。「志村さんが好きなアメリカ