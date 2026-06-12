【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１１日、イランとの戦闘終結に向けた「覚書」の署名式が今週末にも欧州で開かれるとの見通しを示した。イラン外務省報道官は「最終結論には達していない」と否定しつつ、「覚書の主要部分はほぼ完成した」と語った。署名に向けて詰めの調整が行われている可能性がある。米国は予告していた３日連続のイランへの攻撃を中止した。トランプ氏はホワイトハウスで