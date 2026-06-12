「ガチオタで素敵すぎる」「繋がりにびっくり」俳優の勝地涼が、自身のインスタグラムで、嵐への思いを吐露。事務所のオーディションに落ちた過去やメンバーとのプライベートでの交流も明かした。勝地涼○勝地涼、現・STARTO事務所オーディションを受けた過去も1999年にデビューし、2026年の5月31日に東京ドームで行われた公演をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐。同日にインスタグラムを更新した勝地は、「嵐さんお疲れさま