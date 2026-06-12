2024年の札幌記念（G2）などを制したノースブリッジ（牡8・美浦・奥村武厩舎）が、6月12日付で競走馬登録を抹消した。今後は東京競馬場で乗馬となる予定。重賞3勝と活躍ノースブリッジは父モーリス、母アメージングムーンの血統。通算成績はJRA19戦7勝、海外2戦0勝。獲得賞金はJRAで2億4475万6000円、海外で7950万2400円を記録した。2022年のエプソムカップで重賞初制覇を飾ると、2023年にはアメリカジョッキークラブカップ