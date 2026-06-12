◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が、チームが西武投手陣に苦戦する中、マルチ安打をマークした。「４番・一塁」でスタメン出場。初回２死一塁から、先発の高橋光から中前安打を放ってチーム初安打。さらに、０―３の９回２死一塁でも甲斐野から中堅への安打を放ち、チームの２安打をひとりでマークした。ダルベックはこれで今季１２度目のマルチ