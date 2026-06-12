◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子５０００メートル予選が行われ、３組で各組上位６人、計１８人が１４日午後６時５分スタートの決勝に進んだ。学生が健闘し、３組いずれも学生がトップ。計８人が予選を突破し、昨年の３人から大幅に増えた。第２組では早大のエースの鈴木琉胤（るい、２年）がスタート直後から先頭を引っ張り、積極的にレース展開。３着で決勝進出を決め「きつかった。離れ