「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが２試合連続サヨナラ勝ちで交流戦勝ち越し決定。６度目の正直で４月４日以来の勝率５割に復帰した。同点の九回２死二、三塁。打席には八回の守備から途中出場していた山本。１−０からの直球を叩いた一打は一、二塁間を破るサヨナラ打となった。歓喜のウォーターシャワーでずぶ濡れのままお立ち台に上がり「シャーーーーー！」という雄叫びで喜びを爆発